"Voor Kobo blijft er een plaats binnen CD&V"

6/09/16 - 13u27 Bron: Belga

CD&V-voorzitter Wouter Beke. Rechts: Youssef Kobo. © belga - photo news.

Voor CD&V-voorzitter Wouter Beke kan Youssef Kobo lid blijven van CD&V. Dat zegt Beke op zijn website. Kobo nam maandag ontslag als medewerker van Brussels CD&V-staatssecretaris Bianca Debaets omdat een aantal oude omstreden uitspraken en posts op sociale media hem bleven achtervolgen. Beke keurt die oude uitspraken af en merkt op dat Kobo zelf al afstand had genomen van die uitspraken.

"Ik kan niet akkoord gaan met een aantal uitspraken van Youssef Kobo uit het verleden. Ze zijn geen uiting van hoe een christendemocraat naar de samenleving kijkt. Maar dat heeft Youssef zelf ook al aangegeven. En er afstand van genomen. Ik kan een heel pak domme uitspraken van politici opsommen. Ik ken er maar weinig waarvan de auteur nadien zelf zei dat het dom was", schrijft Beke.



De CD&V-voorzitter begrijpt dat het tot een ontslag is gekomen. "Wanneer je professionele bezigheden overschaduwd worden door uitspraken uit het verleden, dan maakt dit het werk niet eenvoudiger. Zeker wanneer het onderwerp van die uitspraken en het werk over dezelfde thema's handelen", schrijft hij.



Toch moet Kobo de partij niet verlaten, integendeel. "Sinds Youssef vorig jaar lid werd van onze partij, heb ik hem leren kennen als iemand die de christendemocratie uitdraagt. Iemand die met vallen en opstaan heeft geleerd dat het veel moeilijker, maar ook zo veel beter is mensen te verbinden", zegt Wouter Beke. Hij verwijst naar een aantal interviews die Kobo recent gaf. "Zelden las ik interviews die beter uitdrukken hoe CD&V naar de uitdagingen van onze tijd kijkt - ook niet bij mezelf. Voor iemand met die visie blijft binnen onze partij een plaats", aldus de CD&V-voorzitter.