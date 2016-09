Arbeider zwaargewond na metershoge val van reuzenrad

Door: Bart Boterman

6/09/16 - 12u43 Bron: Eigen berichtgeving

Nieuwpoort Een arbeider is rond 11.30 uur op de Zeedijk in Nieuwpoort zwaargewond geraakt tijdens de afbraak van het reuzenrad.

Het reuzenrad was reeds half afgebroken en de halve cirkel stond verticaal. Drie arbeiders hingen aan het rad op enkele meters hoogte om verder te ontmantelen toen plots het beveiligingmechanisme, dat de omwenteling regelt, knakte.



Het rad kwam in beweging en een arbeider viel zo'n vier meter naar beneden. De man zat gekneld in het onderstel van het rad en moest worden bevrijd door de brandweer. Twee anderen, die vastgeklikt waren, hingen vast op tien meter hoogte. De brandweer bevrijdde de twee. De gevallen arbeider werd met verwondingen aan de rug en de armen naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar.