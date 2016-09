Arbeider zwaargewond na metershoge val van reuzenrad

Door: Bart Boterman

6/09/16 - 12u43 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

Nieuwpoort Een arbeider is rond 11.30 uur op de Zeedijk in Nieuwpoort zwaargewond geraakt tijdens de afbraak van het reuzenrad.

Het arbeidsongeval gebeurde op het Loodswezenplein in Nieuwpoort-Bad. De afbraakwerken waren ongeveer halverwege toen het reuzenrad kantelde. Een 28-jarige Nederlander viel een viertal meter naar beneden en kwam twee meter boven de grond gekneld te zitten in de metalen constructie. De brandweer had ongeveer een kwartier nodig om het slachtoffer uit zijn benarde positie te bevrijden. Ze kreeg hierbij de hulp van paracommando's die toevallig in de buurt op oefening waren.



De twintiger werd met ernstige verwondingen aan zijn armen, benen en rug afgevoerd naar het ziekenhuis van Veurne. De man verkeert niet in levensgevaar. Een 30-jarige Roemeense arbeider kon nog net op tijd wegspringen. Hij liep lichte verwondingen op aan zijn schouder.



Het parket van West-Vlaanderen stuurde een deskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het dossier zal opgevolgd worden door het arbeidsauditoraat.