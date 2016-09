Doorbraak in 10 jaar oude 'cold case'? Politie zoekt belangrijke getuige

Bewerkt door: Redactie

video Morgen is het precies tien jaar geleden dat Donatienne L'Hoste (64) vermoord werd aangetroffen in haar woning in Cuesmes (Henegouwen). Het is nog steeds niet duidelijk wie haar om het leven bracht. Tien jaar na de feiten heeft de politie een nieuw opsporingsbericht verspreid: ze is op zoek naar een belangrijke getuige.

In een asbak in Donna's huis in de 'rue du Chemin de fer' in Cuesmes werd na de ontdekking van haar lichaam een peuk van een cigarello gevonden. De roker is mogelijk de laatste persoon die Donna nog in leven heeft gezien, en dus een belangrijke getuige. De politie vraagt aan de roker van de cigarello om zich te melden. Daarbij wordt discretie verzekerd.



Het onderzoek bracht aan het licht dat Donatienne is overleden tijdens het weekend van 2 op 3 september 2006. De mensen in haar omgeving kenden het slachtoffer als 'Donna'. Ze woonde alleen en had veel activiteiten. De vrouw had een eigen wagen, maar deed de meeste verplaatsingen per fiets. Ze ging regelmatig naar de kerk en naar gebedsgroepen, en volgde ook tekenlessen aan de Kunst- en ambachtenschool.



Donna was een erg wantrouwige vrouw en ontving maar zelden bezoekers. Het lijkt erop dat Donna in september 2006 een voor haar bekende persoon heeft binnengelaten in haar woning. Ze hebben wellicht een tijdlang samen gepraat, want in de asbak werd een peuk van een cigarillo gevonden. Het moet gaan om iemand die Donna vrij goed kende, want ze had die persoon een glas alcohol geserveerd en toegestaan dat er binnen werd gerookt, wat niet van haar gewoonte was. Deze persoon is vermoedelijk de laatste die Donna nog in levenden lijve heeft gezien. De politie spreekt van een belangrijke getuige.



Enkele dagen daarvoor, op 29 augustus, zou een getuige iemand de woning van Donna hebben zien binnengaan langs de deur van de garage. De speurders willen ook die persoon graag spreken.



Weet u meer over deze moordzaak, neem dan zeker contact op met de politie. Ook als u iemand zag vluchten na de feiten of als u verdachte personen of voertuigen hebt gezien in de buurt van de woning, dan willen de speurders dat graag weten.



Tips zijn welkom via het gratis nummer 0800 30300 en via opsporingen@police.belgium.eu