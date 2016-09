Jambon wil ook andere politiezones lokaal laten rekruteren

Door: redactie

Het proefproject waarbij de politiezone Antwerpen sinds het najaar 2015 zelf agenten mag rekruteren, met als doel de diversiteit in het korps te verhogen, zal allicht sneller dan gepland in andere steden of politiezones navolging krijgen. Dat is te horen op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Momenteel wordt het tweejarig proefproject in Antwerpen tussentijds geëvalueerd. "Op basis daarvan zullen we bekijken op welke manier en onder welke voorwaarden we zo'n project in een zone als Gent of andere steden of politiezones kunnen opstarten", zegt Jambons woordvoerder. Hij denk dat dit nog dit jaar kan.



"We hadden aanvankelijk gezegd dat we eerst twee jaar wilden proefdraaien in Antwerpen, maar de resultaten zijn zo bemoedigend dat we het idee genegen zijn om na de tussentijdse evaluatie te kijken of we zo'n project met Gent of andere steden kunnen opzetten."



Toch is lokaal rekruteren operationeel niet evident. De minister wil met resultaten van de tussentijdse evaluatie een gestroomlijnde aanpak voorstellen.



Volgens het kabinet-Jambon is de kwestie geen politiek dossier, maar een efficiëntiedossier. "De bedoeling is om te komen tot een betere afspiegeling van de maatschappij", klinkt het. "Als je korter bij de bevolking zit, kan je ook meer allochtone kandidaten bereiken. Het is toch wel duidelijk dat we daar met die laagdrempelige aanpak beter in slagen."