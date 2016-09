Door: redactie

6/09/16 - 13u29 Bron: Belga

Jabbeke Er rijden weer treinen op de beide sporen tussen Brugge en Oostende. Dat laat NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman vandaag weten.

Door een persoonsaanrijding op de spoorlijn Oostende-Eupen in Jabbeke omstreeks 11.00 uur was er ruim twee uur geen treinverkeer mogelijk tussen Brugge en Oostende.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.