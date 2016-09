Meer dan duizend kinderen liepen deze zomer verloren langs Belgische kust

Door: Mathias Mariën

Afgelopen zomer zijn 1.379 kindjes verloren gelopen aan de Belgische kust. Een record is dat echter niet. In de zomer van 2003 waren er dat nog 2.482. Nog steeds het absolute record.

In vergelijking met vorig jaar is het aantal verloren gelopen kinderen licht gestegen. "De belangrijkste verklaring hiervoor is natuurlijk het goede weer van afgelopen zomer", verklaart An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst. "Heel wat gezinnen trokken naar de kust. Voor de kinderen is het niet steeds evident om tussen de drukte hun ouder of begeleider terug te vinden. Bovendien registreren we ook alle verloren gelopen kinderen, dus ook deze die amper 5 minuutjes weg waren."



Daarnaast speelt volgens An Beun ook de preventieve aanpak van de kustredders een rol. "Zodra ze een klein kindje zonder begeleiding opmerken, wordt deze opgepikt om te vermijden dat ze nog verder van hun mama of papa weglopen", aldus An Beun. Voor de toekomst raadt ze ouders dan ook aan om gebruik te maken van de gratis polsbandjes die ter beschikking worden gesteld.