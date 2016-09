Dit zijn de jachten die Termont en Piqueur gebruikten in Cannes

redactie

6/09/16 - 12u04

De 'Secret Life' © superyachts.com.

Op de Rubbecan, het privéjacht van Jeroen Piqueur, heeft Daniël Termont nooit een voet gezet, zo beweert de Gentse burgemeester zelf. Maar de stad Gent financierde wel samen met Optima de huur van twee andere jachten in Cannes. De 'Alter Ego' en de 'Secret Life' werden in 2005 en 2006 gehuurd om er een vastgoedbeurs te laten doorgaan. En op dat eerste jacht was Termont wel te gast.

De Secret Life © superyachts.com. Beide boten werden deels gefinancierd door Optima Financial Planners en door de stad Gent via de vzw Flanders Ghent Development Group. De Secret Life, die gehuurd werd in 2006, kost bij verhuurbedrijf IYC 89.000 euro per week. Dat bedrag komt overeen met de som die Termont gisteren ook in de commissie bekendmaakte. Termont verklaarde wel nooit een voet op dat jacht gezet te hebben.



"De Secret Life zei mij oorspronkelijk niets omdat ik er nooit op geweest ben. Die boot is wel gehuurd in 2006 maar ik zat op dat moment in Zuid-Afrika op een handelsmissie met - toen nog - Prins Filip. Ik heb die boot zelf gegoogeld en gezien dat men die boot kan huren voor 89000 tot 96000 euro per week. Maar ik heb zelf dus nooit een voet op die boot gezet." Lees ook Termont noemt betaling van Cannes-reisje inschattingsfout: "Die 28.000 euro? Het is wat het is"

Gisteren gaf Daniël Termont nog wat duiding. De boten zouden gehuurd zijn om er vastgoedbeurs Mipim te laten doorgaan. "U moet weten dat de eigenlijke Mipim-beurs bijzonder duur is. Men vroeg er toen al 1.000 euro om de beurs te kunnen betreden en dat schrikt nogal wat mensen af. Daardoor is er een alternatief circuit van projectontwikkelaars en bouwfirma's ontstaan die hun projecten voorstellen op jachten. De haven ligt er letterlijk vol van."



"Het zorgt ervoor dat men ook die mensen kan bereiken die het niet zien zitten om dergelijke sommen neer te tellen om naar de beurs te gaan", verklaarde Termont in de commissie. © superyachts.com. Zo ziet de Secret Life er vanbinnen uit. © superyachts.com.