Het bizarre verhaal van loslippige politievrouw, ex-flik met geldproblemen en 300.000 euro drugsgeld

Door: Nele Dooms & Ken Standaert

6/09/16 - 09u16 Bron: Het Laatste Nieuws

© Foto Geert De Rycke.

"Ik sluit niet uit dat ik te veel verteld heb." Rechercheur Jirka V.d.M. (46) gaf gisteren voor de rechtbank toe dat ze haar ex Rudy S. (57) cruciale info gaf uit het onderzoek naar een drugsbende. "Met haar informatie ging S. op zoek naar 300.000 euro drugsgeld en perste hij zelfs bendeleden af."

Ik vertelde thuis dingen over de job waar ik mee bezig was. In volle vertrouwen. Maar ik gaf geen details Jirka V.d.M.

Alleen werd de hele operatie bijna tenietgedaan door oud-politieman Rudy S., de toenmalige partner van V.d.M. "We waren al twintig jaar samen", zucht de politievrouw die nu op non-actief staat. "Ik vertelde thuis dingen over de job waar ik mee bezig was. In volle vertrouwen. Ik moest gewoon wat stoom aflaten en de stress ventileren, want ik leefde er echt voor. Maar ik gaf geen details", hield V.d.M. gisteren vol.



Volgens de speurders was V.d.M. wél te loslippig over bepaalde cruciale details tegenover haar partner. "Hij kampte met zware financiële problemen", sprak de openbare aanklager. "Toen V.d.M. het aan de keukentafel over een verstopt fortuin had, ging S. zelf het geld zoeken."



Waar de ex-politieman op zoek ging naar het drugsgeld en hoe hij door de mand viel, lees je in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken