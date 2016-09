Ouders van tiener met autisme slepen Belgische staat voor de rechter

Redactie

6/09/16 - 08u44 Bron: Belga, RTBF

Archiefbeeld. © thinkstock.

Gezondheidszorg De ouders van een kind met autisme uit Brussel hebben een kort geding aangespannen tegen de Belgische staat, wegens het niet respecteren van het recht op gezondheid van hun kind, dat nergens gepaste zorg vindt. Dat meldt de RTBF.

De ouders van de veertienjarige jongen zeggen aan RTBF dat ze nu al twee jaar lang een 'nachtmerrie' beleven. Sinds hun zoon Peter in de puberteit terechtkwam, is hij erg agressief geworden. "Ik durf niet meer alleen met hem in huis slapen", zegt zijn vader. "Hij wordt 's nachts wakker en slaat de meubels kapot. Het is geen kind meer, maar een adolescent van 1m70 en 75 kilogram."



De ouders worden van de ene psychiatrische instelling naar de andere gestuurd, maar kunnen nergens terecht. "Het is een kind dat, in plaats van vooruitgang te boeken, net achteruit gaat en almaar meer gehandicapt wordt", vertelt zijn moeder. "Nu is het aan de Belgische staat om zijn verantwoordelijkheid te nemen."



De ouders beschuldigen de staat er daarom van 'een persoon in gevaar' niet te helpen en de Rechten van de Mens, de Rechten van Kind en de Rechten van Personen met een Handicap niet te respecteren.



Het kort geding werd aangespannen voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. De advocaat van de federale overheid heeft een tiental dagen uitstel gevraagd, om toch nog een plaats in een instelling te vinden voor het kind. De volgende zitting vind plaats op 14 september.



Het gaat niet om een alleenstaand geval. De Franse gemeenschap telt 1.300 opvangplaatsen, terwijl het aantal kinderen met autisme op 11.000 wordt geschat.