NMBS-personeel verdient minder als trein vertraging heeft

Door: redactie

6/09/16 - 07u53 Bron: Belga

© photo_news.

Zo'n 1.300 personeels­leden van de NMBS zijn niet te spreken over een nieuwe maatregel bij het spoor. Door een aangepast uursysteem verdienen ze straks minder wanneer ze niet op het voorziene uur op het werk zijn. Dat schrijven de kranten van Mediahuis

Door de nieuwe regel mogen personeelsleden die met de trein naar het werk komen, en door vertraging te laat arriveren, die verloren tijd niet meer als werktijd aanrekenen.



De verloren minuten worden afgetrokken van de vakantiedagen, klagen de NMBS-werknemers. Wie door vertragingen meerdere keren te laat komt, raakt ook nog een deel van zijn premies kwijt.



Enkel in de werkplaatsen van de NMBS in Mechelen en Salzinnes wordt met het nieuwe uursysteem gewerkt. In Mechelen is als gevolg de sociale onrust toegenomen. De spoorbonden zitten er vandaag samen met de directie om het probleem aan te kaarten.