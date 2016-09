Zijn er landen in Europa met meer politici dan België?

Door: redactie

Deze week keren 150 Kamerleden terug uit vakantie. Tel daar nog de senatoren bij, en je komt aan 210. Veel te veel, daar zijn alle politieke partijen het over eens. Maar wie doet nog 'beter' in Europa?

210 parlementsleden. Zijn dat er niet te veel voor een klein land als België? Ja, zeggen alle politieke partijen in een rondvraag door de kranten van Sudpresse. Omgerekend telt ons land bijna 19 federale parlementsleden per miljoen inwoners. Dat zijn er dubbel zoveel als in Duitsland (8 per miljoen inwoners) en ook een stuk meer dan in Frankrijk (bijna 14), Nederland (13) en Spanje (13).



Toch zijn we niet de slechtste leerling van de klas. Portugal, Tsjechië en Griekenland - EU-landen met ongeveer evenveel inwoners als België - hebben respectievelijk 22, 26 en 28 nationale parlementsleden per miljoen burgers.