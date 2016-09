Minder vrachtverkeer in de spits dankzij nieuwe geluidsnormen

Door: redactie

6/09/16 - 05u56 Bron: Het Laatste Nieuws

© afp.

Het ziet ernaar uit dat het aantal vrachtwagens in de spits vanaf deze week afneemt. Dat is te ­danken aan de nieuwe geluids­normen die de Vlaamse regering heeft ingevoerd.

"Trucks uit de voedingshandel mogen daardoor een stuk vroeger én later op de dag leveren", zegt Jan Delfosse, topman van Comeos Vlaanderen, de federatie voor handel en diensten. "Voortaan zijn leveringen toegestaan tussen 6 en 7 uur en tussen 19 en 23 uur. De verkeersveiligheid vaart er wel bij, want er zijn minder vrachtwagens op de baan als kinderen naar school gaan en volwassenen naar hun werk rijden. Bovendien is het beter voor het milieu, want een truck die in de file staat, stoot veel meer CO2 uit."



Delfosse pleit ervoor dat de normen ook voor andere sectoren worden aangepast.