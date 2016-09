"We smeekten hem te stoppen, maar hij stoof weg"

BJORN MAECKELBERGH EN CHRISTOPHE MAERTENS

6/09/16

Passagier getuigt na vluchtmisdrijf Passendale

De chauffeur die Arne Mende (21) zondagochtend van zijn fiets reed in Passendale kwam van dezelfde fuif en vervoerde drie passagiers. De 39-jarige Pool had volgens hen veel te veel gedronken. Hij keerde nog terug naar de plek van het ongeval, om dan in volle vaart weg te stuiven. "We mochten niemand iets zeggen", vertelt passagier Karolina (19). "Of hij zou ons vinden in Polen."