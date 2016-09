"Je cremeert die jongen niet als een straathond"

ROBBY DIERICKX

Bijna 8.500 euro zamelden Jef Verbeeck en Véronique Maes al in voor Jordy Brouillard (19). Het koppel startte een crowdfundingactie om de jongen een waardige uitvaart te geven.

Tot vorige week hadden beroepsmilitairen Jef Verbeeck (34) en Véronique Maes (36) uit het Vlaams-Brabantse Perk bij Steenokkerzeel nog nooit van de 19-jarige Jordy Brouillard gehoord. Maar toen bekendraakte dat de jongen eenzaam in een tentje in de struiken van de Gentse Blaarmeersen stierf, zorgde dat nieuws bij hen - net zoals bij veel andere Vlamingen - voor ongeloof.



Toen enkele dagen later bleek dat er geen volwaardige uitvaartplechtigheid zou komen, was het koppel nog sterker aangedaan. "Jordy zou gewoon gecremeerd worden en zijn assen zouden zonder waardig afscheid begraven worden", zegt Jef Verbeeck. "Nadat we eerst al als maatschappij gefaald hadden - door hem niet te helpen nadat hij op de dool raakte sinds zijn vertrek uit de jeugdinstelling - zouden we hem nu als een gevonden straathond cremeren." Stiefpapa Jef en mama Véronique hebben zelf een dochter van 18 jaar oud. "Dus kunnen we ons perfect verplaatsen in die leefwereld. We veroordelen niemand, maar we willen gewoon dat de jongen een mooiere plechtigheid krijgt dan wat zijn mama financieel aankan."



