Weduwe vraagt vrijlating na verhoor van 10 uur

6/09/16 - 05u00

Speurders ­hebben gisteren een hele dag de weduwe van de doodgeschoten zakenman Johan ­Verhaeghe (66) ondervraagd. Ze blijft staalhard ontkennen. ­Gisteravond was er ook nog een ­reconstructie in Kampenhout. Zónder de ­aangehouden Nina V.

In het onderzoek naar de moord op haar man faalde Nina V. vorige week voor een test met de leugendetector. Gisteren legden de rechercheurs de vrouw meer dan tien uur lang op de rooster. Dat bevestigt haar advocaat Jef Vermassen. Volgens de strafpleiter ontkent zijn cliënte formeel dat ze iets te maken heeft met de dood van haar man. De speurders kregen Nina V. naar verluidt op geen enkel ogenblik aan het wankelen. Ze zou op elke vraag een duidelijk antwoord hebben gegeven.



Drie schoten

Na afloop van de marathonondervraging trokken speurders met een expert naar de villa van het echtpaar in Kampenhout. Daar controleerden ze of de verklaringen van de vrouw kunnen overeenstemmen met hun vaststellingen. Tijdens de technische reconstructie gisteravond werd de buurt opgeschrikt door drie schoten. De onderzoekers plaatsen het fatale schot - Verhaeghe kreeg één kogel in de nek - om 23.45 uur.



Volgens Nina V. zat ze op dat moment thuis in de zetel naar de televisie te kijken. Ook dat ziet ze als een bewijs van haar onschuld. Anders had ze wel voor een alibi gezorgd, zo zou ze aan haar entourage hebben verklaard.



