Sanne, Belgiës jongste transgender, mag eindelijk zichzelf zijn op haar nieuwe school

SABINE VERMEIREN

6/09/16 - 05u00

© rv.

Vier jaar geleden, op zijn zevende, besloot Senne dat hij Sanne wou worden. Voor de buitenwereld werd hij een meisje. Maar op papier, óók op school, bleef hij altijd 'Senne'. Dat stak zó hard, dat hij nu van school verandert. "Eindelijk mag ik gewoon Sanne zijn. Oók als ik een toets maak."

Een vrolijke jumpsuit, elegante schoentjes en lange lokken tot ver over haar schouders: het is maandagochtend en het is als een écht meisje dat Sanne de fiets op springt. De rit naar haar nieuwe school is er één van zes kilometer. Sanne popelt. De derde schooldag is er één waar ze zin in heeft - ook al is de school nieuw en kent ze er nog haast niemand.



Het is intussen vier jaar geleden dat Sanne (toen nog Senne) zei dat ze een meisje wilde worden. Mama Nicole weet nog hoe dat ging. Het gebeurde tijdens het shoppen. Alles is er die avond, thuis in de sofa uitgekomen. Hoe ze geen jongen meer wilde zijn, en ervan droomde een meisje te kunnen zijn. "We hebben geluisterd, hebben niet veroordeeld en zeiden: 'We zien nog wel'. De volgende dag herkenden we ons eigen kind niet meer. 'Senne' was gewoon wég. In de plaats kregen we 'Sanne'."



