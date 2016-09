"Eindelijk mag ik op toetsen schrijven"

SABINE VERMEIREN

6/09/16 - 03u00

© rv.

Vier jaar geleden, op zijn zevende, besloot Senne dat hij Sanne wou worden. Voor de buitenwereld werd hij een meisje. Maar op papier, óók op school, bleef hij altijd 'Senne'. Dat stak zó hard, dat hij nu van school verandert. "Eindelijk mag ik gewoon Sanne zijn. Oók als ik een toets maak."

Een vrolijke jumpsuit, elegante schoentjes en lange lokken tot ver over haar schouders: het is maandagochtend en het is als een écht meisje dat Sanne de fiets op springt. De rit naar haar nieuwe school is er één van zes kilometer. Sanne popelt. De derde schooldag is er één waar ze zin in heeft - ook al is de school nieuw en kent ze er nog haast niemand.



Het is intussen vier jaar geleden dat Sanne (toen nog Senne) zei dat ze een meisje wilde worden. Mama Nicole weet nog hoe dat ging. Het gebeurde tijdens het shoppen. Alles is er die avond, thuis in de sofa uitgekomen. Hoe ze geen jongen meer wilde zijn, en ervan droomde een meisje te kunnen zijn. "We hebben geluisterd, hebben niet veroordeeld en zeiden: 'We zien nog wel'. De volgende dag herkenden we ons eigen kind niet meer. 'Senne' was gewoon wég. In de plaats kregen we 'Sanne'."





Al die discussies Onder haar jurkje is Sanne nog altijd een jongen. Maar vanbuiten is ze nu al vier jaar een meisje. Aanvankelijk verteerde de omgeving die transformatie goed. Sanne bleef welkom op haar school in Vorselaar en werd daar door de juffen aangesproken met haar meisjesnaam. Op papier was er wél nog een probleem: elk officieel document moest de naam 'Senne' dragen. En dus ook elke toets. Mama Nicole: "In het begin maakte Sanne daar allemaal zo'n punt niet van. Maar vorig schooljaar viel het haar steeds zwaarder de naam 'Senne' te moeten schrijven. Altijd die confrontatie. Elke brief. Elk stukje papier. Elke toets. Het deed haar steeds meer pijn."



De meerdaagse klasuitstap is waarschijnlijk de druppel geweest. De school besloot dat Sanne beter niet bij de jongens sliep, maar óók niet bij de meisjes. "Ze wilden Sanne tijdens die hele uitstap alleen laten slapen. Terwijl ze gewoon zó graag bij haar vriendinnen lag. Sanne is uiteindelijk thuis gebleven."



Met de school verliep de verstandhouding nadien steeds moeilijker. De discussies stapelden elkaar op, en ook over het leertraject van Sanne ontstond alsmaar meer onenigheid. Eind vorig schooljaar hakten Sanne en haar ouders de knoop door: ze zou van school veranderen. In de Freinetschool, zes kilometer van huis, vonden Nicole en haar man waar Sanne nood aan had: onvoorwaardelijke erkenning.



"Toen eenmaal die beslissing genomen was, hebben we Sanne zien veranderen. Ze was dolblij toen ze afgelopen donderdag naar school kon. Vrijdag was er een soort van info-moment. Daarop zijn ook de andere ouders ingelicht. Niemand die een probleem maakte. Met de leerkrachten is afgesproken dat Sanne op alle toetsen gewoon 'Sanne' mag schrijven. Nooit nog Senne."