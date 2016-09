Versnick: "Ik de machtigste man van Gent? Da's te gek voor woorden"

Door: redactie

5/09/16

Optima Gents gemeenteraadslid en Oost-Vlaams gedeputeerde Geert Versnick (Open Vld) meent dat zijn bestuursmandaat bij Optima Group nooit aanleiding gaf tot belangenvermenging. Hij deed navraag bij alle vennootschappen of instellingen waar hij bestuurder was, en las brieven van gedelegeerd bestuurders die schreven dat die instanties geen bancaire relaties hadden met Optima of samenwerkten op vlak van vastgoed.

Versnick verduidelijkte dat hij van 12 december 2011 tot 21 juni 2016 bestuurder was bij Optima Group, maar nooit aandeelhouder. Hij benadrukte ook dat hij nooit bestuurder of aandeelhouder was bij Optima Bank, Optima Global Estate of Optima Financial Planners. Ook maakte Versnick duidelijk dat op het moment hij bestuurder werd bij Optima Group, Optima Financial Planners geen rol meer speelde in de totstandkoming van het Arteveldestadion.



Jarenlange vrienschap

Over het waarom van dat mandaat bij Optima Group, verwijst hij naar een jarenlange vriendschapsband met Piqueur. En Piqueur blijft zijn vriend "tenzij zou blijken dat hij me foute info gaf", klonk het.



In zijn voorbereide toespraak zei Versnick verder dat de bestuursmandaten die hij in bedrijven uitoefende, "boeiend en leerrijk waren" en verder nog dat hij en alle schepenen en Termont in alle vergaderingen voortdurend zochten naar oplossingen om vele hindernissen weg te werken.



Versnick keek ook nog even terug op zijn ontslag uit Optima Group, na een woelige zitting van de provincieraad in juni. "De perceptie over belangenvermenging werd bewust en onterecht uitvergroot", klonk het. "Ik kan nog elke morgen met een gerust hart en open blik in de spiegel kijken."



De oppositie had een reeks vragen voor Versnick, waarbij geciteerd werd uit persartikelen de voorbije maanden. "Liberale duizendpoot, uw old boys-netwerk, de spin in het web... De kennis die u heeft als bestuurder bij Optima, die neemt u toch mee in uw werk als politiek bestuurder, en andersom? Vindt u dat u een inschattingsfout gemaakt heeft?"



Versnick hield voet bij stuk. "Als ik de bloemlezing moet geloven, ben ik ongeveer de machtigste man van Gent. Ik kan blijkbaar op mijn eentje beslissen. Dat is te gek voor woorden. Er worden overal collegiale beslissingen genomen, zowel bij de Stad Gent als bij de deputatie."



"Kom niet af met persartikelen, maar kom met harde feiten", vroeg Versnick, die stelde dat de contacten rond Optima "perfect en helemaal correct volgens de deontologie" waren verlopen. "Ik heb ook nooit ruimtelijke planning in mijn bevoegdheden gehad in Gent. Ik heb altijd de scheiding beperkt kunnen maken."