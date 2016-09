Dit weten we over dader vluchtmisdrijf

Door: redactie

De politie weet wie de 21-jarige jongen uit Ieper heeft aangereden in Passendale. Het gaat om een 39-jarige Pool, die wellicht naar Polen vluchtte met de beschadigde wagen. "Zijn medepassagiers hebben verklaard dat de bestuurder veel had gedronken", zegt VTM NIEUWS-journalist Rosalie Pieters. "Het is een arbeider in een bouwbedrijf, met een officiële woonplaats in Polen. Maar hij werkte hier dus tijdelijk voor een Vlaams bedrijf", vertelt Rosalie Pieters. Na het ongeval reed de Poolse bestuurder meteen door. Zijn medepassagiers hebben hem aangemaand om te stoppen, maar daar wou de man niet van weten.