Twitter-account Joke Schauvliege gehackt

Door: redactie

5/09/16 - 20u54

"Ik vind het toch jammer dat de CD&V en de N-VA nog steeds geheimen verbergen van de bevolking. Dit kan niet meer. Hier doe ik niet aan mee!", verscheen deze avond op de twitter-account van Vlaams CD&V-minister Joke Schauvliege.

Het bericht komt evenwel niet van de minister. De account is immers gehackt, bevestigde haar kabinet.



De hacker heeft sinds die bewuste tweet nog een andere de wereld ingestuurd, zie onder. De berichtjes zijn in een wat pover Nederlands opgesteld. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Schauvliege gaat klacht indienen tegen onbekenden.