Gemeenteraad Charleroi steunt getroffen werknemers Caterpillar

Door: redactie

5/09/16 - 21u58 Bron: Belga

Paul Magnette, de burgemeester van Charleroi, afgelopen weekend. © belga.

Caterpillar Op de gemeenteraad van Charleroi is vanavond een debat gehouden over Catterpillar in Gosselies. Een motie om de getroffen werknemers te steunen, werd unaniem goedgekeurd.