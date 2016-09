Bilen: "Dacht dat ze me gingen doden"

Door: redactie

5/09/16 - 19u50 Bron: vtmnieuws.be

video

Bilen Ceyran, de Belgische studente van Turkse origine die vorige week was gearresteerd tijdens haar vakantie in Turkije, is terug thuis in Brussel. Gisteren zei ze al aan VTM NIEUWS dat ze een klacht zou indienen en dat herhaalde ze vandaag tijdens een persconferentie. "Ik dacht dat ze me gingen doden", zei Ceyran. Ceyran zou in de gevangenis geslagen zijn door de politie, maar daar is geen bewijs van omdat de dokter in de gevangenis haar niet wilde onderzoeken. Ze is in elk geval niet van plan om het zo te laten. "Ik ben niet van plan om dit zomaar te laten voorbijgaan. Ik ga een gerechtelijke procedure opstarten, ook hier in België, want ik heb één week in de gevangenis gezeten en ik weet nog altijd niet waarom ik gearresteerd ben, waarom ik dat moest meemaken", vertelt ze. Het was een verschrikkelijke ervaring voor de studente. "Ik ben echt heel bang geweest want toen ze me oppakten dacht ik echt dat ze me gingen doden", zegt Ceyran.