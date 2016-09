Opritmoord: "Man leidde dubbelleven"

Door: redactie

De vrouw van Johan Verhaeghe, die vier maanden geleden is vermoord op de oprit van zijn woning, in Kampenhout, houdt vol dat ze onschuldig is. Het gerecht verdenkt haar van de moord op haar man, na een test met de leugendetector die aangaf dat ze liegt. Maar volgens haar advocaat Jef Vermassen zoeken de speurders in de verkeerde richting: het slachtoffer verkeerde in louche milieus. Johan Verhaeghe stierf door een neksschot, vier maanden geleden. Zijn vrouw vond hem 's nachts op hun oprit, in zijn Mercedes. Het leek de perfecte moord tot zijn vrouw Nina afgelopen week zakte voor de test met de leugendetector. Volgens haar advocaat Jef Vermassen heeft zij geen motief. "Het is pijnlijk om zeggen, maar het slachtoffer leidde een dubbelleven. Een dubbelleven waar zijn vrouw niet van op de hoogte was", zegt hij, "En ik zou graag hebben dat men in die richting eens gaat zoeken, richting het milieu waar hij in zat, waar hij ook naar prostituees ging." Verhaeghe zou in zijn drogisterij in Schaarbeek ook onverklaarbaar grote hoeveelheden aceton en zwavelzuur hebben verkocht, producten waarmee je xtc en speed kan maken. Zijn vrouw blijft dan ook herhalen dat ze onschuldig is. Morgen verschijnt ze voor de Brusselse raadkamer.