600 geschrapt uit bevolkingsregister

Door: redactie

5/09/16 - 19u34 Bron: vtmnieuws.be

Sinds de invoering van het Kanaalplan van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), om onder meer Molenbeek "op te kuisen" zijn al 600 mensen geschrapt uit het bevolkingsregister omdat ze niet op de juiste manier in de gemeente waren ingeschreven. Er zijn bovendien al dubbel zoveel mensen opgepakt in drugszaken. Kleine criminaliteit, waarmee ook topterroristen als Abdeslam en Abrini begonnen waren. Het Kanaalplan werd gelanceerd om Molenbeek en de gemeenten daarrond aan te pakken. Toen bleek dat de terroristen van de aanslagen in Parijs uit Molenbeek kwamen. Het plan is nu al een half jaar bezig. Eén van de grote problemen was dat ze in Molenbeek niet wisten wie er allemaal woonde. Er waren bovendien ook 'safehouses' waar Salah Abdeslam bijvoorbeeld maanden kon onderduiken. De afgelopen maanden werden daarom 5.000 adressen gecontroleerd, 600 mensen werden geschrapt uit het bevolkingsregister.