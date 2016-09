Door: redactie

5/09/16 - 19u26 Bron: vtmnieuws.be

video

De politie weet wie de 21-jarige jongen uit Ieper heeft aangereden in Passendale. Het gaat om een 39-jarige Pool, maar de politie heeft hem nog niet kunnen vatten. Wellicht is hij met de beschadigde bestelwagen naar Polen gevlucht. Twee andere inzittenden werden wel gearresteerd, een van hen werd in de loop van de dag weer vrijgelaten. De andere persoon blijft aangehouden.