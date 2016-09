Youssef Kobo stapt op bij CD&V-staatssecretaris Bianca Debaets

Isolde Van den Eynde

Youssef Kobo werkt niet langer op het kabinet van Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V). Volgens het kabinet heeft hij zelf aangeboden om op te stappen. "Kobo vond dat zijn functioneren op het kabinet voor Gelijke Kansen en Dierenwelzijn niet langer mogelijk was."

Kobo is de man die de racistische praat op Facebook na de dood van de 15-jarige Genkse jongen Ramzi Mohammad Kaddouri aankaartte. Maar zijn eigen commentaren op social media zijn ook geregeld voer voor discussie.



Dit weekend kwam een tweet uit 2013 boven water: "En als we nu eens bij wijze van compromis vanaf nu Gaia-activisten in plaats van schapen slachten?", schreef Kobo. Het was een vervolg op zijn eerdere post om Geert Wilders en Filip Dewinter te slachten. "Foute humor, te wijten aan de jonge leeftijd", noemde hij dat laatste, nadat er deze zomer een relletje over was ontstaan.



Maar GAIA kon er niet mee lachen. CD&V-staatssecretaris Bianca Debaets liet weten een "hartig gesprek te hebben met Kobo om hem te confronteren met zijn uitspraken".



Vandaag kwam deze redactie te weten dat Youssef Kobo tijdens dat gesprek zijn ontslag heeft aangeboden. "Hij besefte dat door zijn oude tweets zijn functioneren op het kabinet van Gelijke Kansen en Dierenwelzijn zeer moeilijk was", klinkt het. "De staatssecretaris heeft zijn ontslag aanvaard."



Youssef Kobo wenste geen commentaar te geven op zijn vertrek. Het is ook niet duidelijk of hij binnen CD&V actief zal blijven.