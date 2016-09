Dadizelenaar schendt voorwaarden: opnieuw aangehouden

Door: redactie

5/09/16 - 19u08 Bron: Belga

Fitnessmoord T.D. uit Dadizele moet morgen voor de raadkamer komen in Ieper. De 26-jarige man was vrij onder voorwaarden in het dossier van de dodelijke schietpartij in Dadizele, maar schond die. "Hij is opnieuw aangehouden door de onderzoeksrechter", bevestigt de Ieperse afdeling van het parket van West-Vlaanderen.