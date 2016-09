Moeder en zoon streng gestraft voor seksueel misbruik dochter en stiefzus

Door: redactie

5/09/16

Aalst De Dendermondse strafrechter oordeelde erg streng voor een 54-jarige moeder uit Aalst en haar 34-jarige zoon. Beiden vergrepen zich aan de dochter, en halfzus van de zoon, van de vrouw.

De feiten vonden een tiental jaar lang plaats. Toen het seksueel misbruik begon was het slachtoffer amper zeven jaar oud. De zaak kwam uiteindelijk aan het licht toen ze op school vertelde over wat er gebeurde. Het meisje werd niet alleen verkracht, maar ook geslagen.



De moeder was blijkbaar ook niet aan haar proefstuk en maakte zich in het verleden nog al schuldig aan gelijkaardige feiten. Ze is door de rechter ook voor twintig jaar ontzet uit haar burgerrechten en er werd vijftien jaar ter beschikkingstelling van de regering uitgesproken. Dat gebeurde ook voor de zoon. Die is tien jaar zijn burgerrechten kwijt.