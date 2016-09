Vrouw (34) sterft na aanrijding op zebrapad in Fleurus

Door: redactie

5/09/16 - 18u39 Bron: Belga

© HLN.

Henegouwen Een 34-jarige vrouw is deze namiddag om het leven gekomen in Fleurus (Henegouwen) nadat ze door een wagen werd gegrepen terwijl ze de weg overstak op het zebrapad. De moeder van twee kinderen stierf ter plaatse, de bestuurster werd opgepakt, zegt de lokale politie.

De vrouw stak de baan over op het zebrapad toen ze werd aangereden en enkele meters meegesleurd door een wagen. Ze was op slag dood.



De vrouw achter het stuur werd in het kader van het onderzoek opgepakt door de lokale politie.