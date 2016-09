Zorginspectie start inspectieronde naar dwang in psychiatrie

Door: redactie

psychiatrie De Zorginspectie start dit jaar een inspectieronde rond vrijheidsberovende maatregelen in de zorg. Dat valt te horen bij de inspectie als reactie op het rapport van de Hoge Gezondheidsraad.

De Hoge Gezondheidsraad roept in een nieuw advies op om de dwang in de psychiatrie, zoals het vastbinden van een patiënt of hem in een isoleercel opsluiten, aan banden te leggen en pas te gebruiken als laatste redmiddel. Dat schrijft De Morgen maandag. "Het gebeurt te veel, te lang en te vaak op een manier die niet respectvol, menselijk of herstelbevorderend is", aldus de HGR over het dwangbeleid in de psychiatrie. "Er is bovendien een wezenlijk gevaar voor het ontwikkelen van een psychisch en fysiek trauma bij patiënten, familieleden en personeel."



De Zorginspectie zal in de eerste plaats een onderzoek voeren naar minderjarigen in psychiatrische afdelingen. "De doelgroep van minderjarigen in psychiatrische afdelingen komt eerst aan bod, omdat het een erg kwetsbare groep betreft", is te horen. "Niet enkel de kinderafdelingen, maar ook de forensische kinderafdelingen zullen bezocht worden."



In een volgende fase worden de inspecties uitgebreid naar andere doelgroepen en sectoren, waarbij onder meer zal gefocust worden op volwassen psychiatrische patiënten. "Het advies van de Hoge Gezondheidsraad zal in dit kader ook bekeken worden en eventueel geïntegreerd in onze aanpak", zegt Welzijnsminister Vandeurzen.



In november zijn de eerste, onaangekondigde, inspecties voorzien.