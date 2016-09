Stomdronken babysitters hebben seks in bed waar baby ligt

Door: redactie

5/09/16 - 16u43 Bron: Belga

Het Brugse justitiepaleis (archieffoto). © belga.

Rechtbank Brugge Een koppel uit Assebroek (Brugge) heeft zich voor de correctionele rechtbank van Brugge moeten verantwoorden voor de aanranding van een baby. De beklaagden hadden in 2013 seks in het bed waar op dat moment ook een anderhalf jaar oude baby lag.

De bal ging in juni 2015 aan het rollen nadat de ex-partner van één van de verdachten bezwarende foto's aantrof op een laptop. Op de foto's is te zien hoe het koppel uit Assebroek seks had in de onmiddellijke nabijheid van een baby van anderhalf jaar oud. Naar eigen zeggen brachten ze hun vreemde fantasie in stomdronken toestand in de praktijk. Het koppel werd eerst vervolgd voor verkrachting, maar het onderzoek toonde aan dat er enkel sprake was van aanranding van de eerbaarheid. De verdachten zaten drie maanden in voorhechtenis.



20.000 euro

Op het proces vroeg de advocate van de beklaagden om een werkstraf of een voorwaardelijke straf. "Mijn cliënten volgen begeleiding voor hun alcoholproblematiek en hebben ondertussen opnieuw vast werk gevonden", aldus meester Olivia Delille. De burgerlijke partijen vroegen een schadevergoeding van in totaal 20.000 euro. De verdediging vindt die vordering zwaar overdreven.



De rechtbank doet uitspraak op de zitting van 3 oktober.