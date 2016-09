"Het was maar voor één keer": opschorting voor man die vriendin afranselde

Door: redactie

Hofstade Een man uit Hofstade die vorig jaar zijn vriendin zo zwaar had afgeranseld dat ze meer dan een maand arbeidsongeschikt was, heeft van de Brusselse correctionele rechtbank de gunst van de opschorting gekregen. Volgens de rechtbank ging het om eenmalige feiten en besefte de man duidelijk dat hij in de fout was gegaan. Het koppel had zich ook verzoend.