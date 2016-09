Brusselse jeugdwerkloosheid op laagste niveau in 25 jaar

Door: redactie

5/09/16 - 14u58 Bron: Belga

De jongerenwerkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in augustus voor de 39ste maand op rij gedaald. Het aantal Brusselse jongeren dat geen job heeft, ligt nu op het laagste niveau van de voorbije 25 jaar, zo meldt de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris.

Eind augustus waren er in het Brussels gewest 10.140 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Dat is ook het laagste aantal van de laatste 25 augustus-maanden.



"De jeugdwerkloosheid ligt al enkele maanden op het laagste niveau in een kwarteeuw", preciseert Actiris-woordvoerder Marc Njeim, "maar we hebben enkele maanden gewacht om erover te communiceren om elk seizoenseffect uit te sluiten."



De werkloosheidsgraad bij jongeren bedroeg in augustus nog 24,9 procent (tegen 26,2 procent in augustus 2015). In totaal waren er eind augustus 97.525 werkzoekenden in het Brussels gewest (5.448 minder dan in augustus vorig jaar), wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 17,8 procent.



Actiris ontving in augustus 10.486 werkaanbiedingen, waarvan 3.878 voor een job in het Brussels gewest.