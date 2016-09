Oostende wil 845 anderstaligen aan het werk krijgen met taalbad

Door: redactie

Oostende wil over een periode van drie jaar 845 anderstalige werkzoekenden in een intensief taalbad dompelen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Het tewerkstellingsproject is vandaag voorgesteld door burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). Op die manier wil de kuststad ook de hoge werkloosheidscijfers terugdringen.