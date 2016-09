Leerling-bestuurder vergist zich van pedaal en rijdt vitrine aan diggelen

Tom Vierendeels

5/09/16 - 14u53 Bron: Eigen berichtgeving

© Mozkito.

Roosdaal Een leerling-bestuurder heeft maandagochtend rond 6.30 uur de vitrine van IT- en computerspeciaalzaak BOXZED in de Gasthuisstraat in Roosdaal (Vlaams-Brabant) aan diggelen gereden.