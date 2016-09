Terrorismeproces tegen Khalid Zerkani uitgesteld tot november

Door: redactie

Het proces tegen Khalid Zerkani had vandaag moeten beginnen voor de correctionele rechtbank van Brussel. © photo news.

Het proces tegen Khalid Zerkani, de moslimprediker die verdacht wordt van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep en die ook zou hebben geleid, is uitgesteld tot 28 november. Zijn proces had vandaag moeten beginnen voor de correctionele rechtbank van Brussel.

Zerkani zou tussen 2012 en 2014 een cel hebben geleid die jihadistische strijders vanuit België naar Syrië stuurde. In juli 2015 werd Zerkani, bijgenaamd 'de kerstman', al veroordeeld tot 12 jaar cel voor gelijkaardige feiten die zich in dezelfde periode afspeelden. Hij tekende beroep aan tegen zijn veroordeling maar zijn straf werd nog verzwaard. Op 14 april veroordeelde het hof van beroep Zerkani tot 15 jaar gevangenisstraf.



In de zaak die in november voorkomt, moest Zerkani eerst samen met een dertigtal andere personen voorkomen, maar hij bekwam dat hij apart terechtstaat.



Volgens federaal procureur Bernard Michel is Khalid Zerkani de grootste Syriëronselaar van België.