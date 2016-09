Koppel zamelt geld in voor begrafenis Jordy: "Hopelijk wil de moeder het geld aanvaarden"

Door: redactie

Een koppel uit Steenokkerzeel was zo aangegrepen door de tragische dood van Jordy Brouillard, dat ze de jongen een volwaardige uitvaart wilden geven. Met een inzamelactie proberen Jef Verbeeck en zijn echtgenote voldoende geld in te zamelen, zodat iedereen op gepaste wijze afscheid kan nemen.

"Wij hebben als maatschappij gefaald om deze jongen te helpen." Jef Verbeeck

Heel Vlaanderen reageerde geschokt op het overlijden van Jordy, die tot zijn 18e in een jeugdinstelling had gezeten en stierf van ontbering in een tentje in de Gentse Blaarmeersen. Het ongeloof werd alleen nog groter toen wat later bleek dat de 19-jarige jongen geen uitvaartplechtigheid krijgt, maar gewoon zou gecremeerd worden. Het nieuws liet ook militair Jef Verbeeck niet onberoerd.



"Ons hart brak", vertelt Jef Verbeeck aan VRT Nieuws. Toen de militair uit Steenokkerzeel vernam dat de 19-jarige Jordy zonder plechtigheid gecremeerd zou worden, besloot hij in actie te schieten. "Wij hebben zelf ook een dochter van 18 jaar en konden ons dus makkelijk verplaatsen in die leefwereld. We voelden dat we echt iets moesten doen."