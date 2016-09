Man overvallen en in elkaar geslagen door negen personen in Sint-Gillis

Door: redactie

5/09/16 - 14u14 Bron: Belga

Zaterdagnacht is in Sint-Gillis een voorbijganger overvallen door vier mannen. Vijf jongeren die de overval zagen gebeuren, profiteerden van de gelegenheid om het slachtoffer ook af te ranselen. Dat meldt het Brusselse parket. De lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) kon zes verdachten oppakken.

Het incident gebeurde zaterdagnacht rond 01.15 uur op het Jacques Franckplein in Sint-Gillis. Een politiepatrouille zag hoe vier mannen een voorbijganger onverhoeds aanvielen. Terwijl één van de overvallers het slachtoffer op de grond in bedwang hield, fouilleerden de andere drie hem. Het viertal sloeg en schopte ook op de man in. Vijf jongeren die op het plein rondhingen en getuige waren van de feiten, stormden op het gebeuren af, niet om het slachtoffer te helpen maar om ook op hem in te schoppen en te slaan.



De aanwezige politiepatrouille kwam tussenbeide en riep versterking in van andere patrouilles. Uiteindelijk konden zes verdachten ingerekend worden. Het gaat om jongeren van 18 tot 20 jaar oud, van wie er vijf al gekend stonden bij de politie voor verschillende feiten. Ze zijn ter beschikking gesteld van het parket.



Het slachtoffer hield aan de overval een arbeidsongeschiktheid van zeven dagen over.