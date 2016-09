Tele-Onthaal zoekt nog extra vrijwilligers

Door: redactie

5/09/16 - 13u24 Bron: Belga

Tele-Onthaal, de hulplijn waarop iedereen terecht kan voor een luisterend oor, organiseert nog gedurende heel september een socialemediacampagne om nieuwe vrijwilligers te werven. Iedere dag laat de dienst via zijn website en Facebookpagina een van zijn vrijwilligers getuigen over zijn of haar engagement.