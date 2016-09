Rijverbod voor trucker die Watse (15) doodreed

Hans Verbeke

De politierechter heeft een 41-jarige trucker uit Deerlijk veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel en een rijverbod van drie maanden, waarvan de helft met uitstel. De man veroorzaakte twee jaar geleden een ongeval in Deerlijk dat het leven kostte aan de 15-jarige Watse Bulckaen. De man moet ook een boete betalen van 1.200 euro, zijn werkgever draait op voor alle schadevergoedingen.

Kristof P. sloeg in oktober 2014 op het kruispunt van de N36 en de Stationsstraat in Deerlijk rechts af en merkte niet dat rechts naast hem Watse Bulckaen de N36 wilde dwarsen. De tiener, op weg naar school, kwam onder de vrachtwagen terecht en stierf onmiddellijk.



Fouten

Toen de zaak in juni gepleit werd voor de Kortrijkse politierechtbank, opperde de verdediging van de trucker dat ook de scholier gedeeltelijk schuld droeg aan het ongeval. Hij zou onvoorzichtig zijn geweest en te snel de N36 hebben willen dwarsen. De ouders van de tiener gingen daar niet mee akkoord al nemen ze de trucker niks kwalijk. Ze gaan ervan uit dat iedereen in het verkeer fouten maakt, maar pleiten wel voor een verregaande sensibilisering, vooral van mensen die beroepshalve dagelijks intensief door het verkeer laveren.



Mild

De politierechter oordeelde dat de volledige schuld bij de trucker lag en dus niet gedeeltelijk bij de fietser. De man werd niettemin vrij mild gestraft. Zijn werkgever, die hem altijd is blijven steunen, moet alle schadevergoedingen betalen.