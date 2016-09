Dader vluchtmisdrijf geïdentificeerd, maar wellicht naar Polen gevlucht

Door: redactie

5/09/16 - 09u33

Op basis van enkele getuigenissen is het gerecht in Ieper erin geslaagd de bestuurder te identificeren die afgelopen weekend langs de 's Graventafelstraat in Passendale een 21-jarige fietser zwaar aanreed. Het gaat om Robert P., een 39-jarige Pool die evenwel nog altijd spoorloos is. Het gerecht vermoedt dat hij naar z'n vaderland is gevlucht.

Het slachtoffer, uit de Ieperse deelgemeente Dikkebus, was 's nachts op terugweg naar huis, na een fuif in de buurt. Na de botsing reed de aanrijder door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De jongeman verkeerde in kritieke toestand maar is intussen weer bij bewustzijn. Hij herinnert zich niks van de klap.



Op basis van teruggevonden brokstukken wist de politie al vrij snel dat het aanrijdend voertuig een Iveco Daily betrof, mogelijk van grijze kleur. De verklaring van twee personen, die hebben gereageerd op de berichtgeving in de media, heeft geleid tot de identificatie van de bestuurder van de bestelwagen.



Op het moment van de botsing zaten in de wagen nog drie passagiers. Twee van hen, een 39-jarige man en een 19-jarige vrouw uit Polen, werden intussen opgepakt op verdenking van schuldig verzuim. Beiden worden vandaag voor de onderzoeksrechter geleid die moet beslissen over hun eventuele aanhouding. De derde passagier is nog niet geïdentificeerd. De bestuurder van de Iveco Daily met Poolse nummerplaten is inmiddels internationaal geseind. Lees ook Slachtoffer vluchtmisdrijf herinnert zich niets: "Zwaar hersentrauma opgelopen"

KLJ-fuif Arne Mende uit Dikkebus fietste alleen naar huis na een KLJ-fuif in Passendale. Niemand was getuige van het ongeval op nog geen kilometer van de feesttent. "Ik ben wakker gebeld met het vreselijke nieuws", zegt Jonathan Parret (21), die zaterdagavond nog samen met Arne doorzakte op de fuif. "Ik was met enkele vrienden met de auto naar de fuif getrokken. Rond 3.30 uur is Arne komen zeggen dat hij al naar huis vertrok. Hij moest zondag werken, als verkoper in een winkel. Normaal fietst Jorne, een andere vriend van ons kliekje, altijd mee met Arne. Maar voor één keer moest Jorne passen tijdens het uitgaan. En dan gebeurt zoiets..."