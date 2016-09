Slachtoffer vluchtmisdrijf herinnert zich niets: "Zwaar hersentrauma opgelopen"

Door: redactie

"Hopelijk vindt de politie snel de dader of geeft die zich alsnog aan", zegt de vader van Arne Mende (21). De jongeman werd in de nacht van zaterdag op zondag in Passendale van de weg gemaaid en door de chauffeur voor dood achtergelaten. Het slachtoffer is buiten levensgevaar, maar herinnert zich niks van het ongeluk.

Arne Mende uit Dikkebus fietste alleen naar huis na een KLJ-fuif in Passendale. Niemand was getuige van het ongeluk op nog geen kilometer van de feesttent. "Vanochtend ben ik wakker gebeld met het vreselijke nieuws", zegt Jonathan Parret (21), die zaterdagavond nog samen met Arne doorzakte op de fuif. "Ik was met enkele vrienden met de auto naar de fuif getrokken. Rond 3.30 uur is Arne komen zeggen dat hij al naar huis vertrok. Hij moest zondag werken, als verkoper in een winkel. Normaal fietst Jorne, een andere vriend van ons kliekje, altijd mee met Arne. Maar voor één keer moest Jorne passen tijdens het uitgaan. En dan gebeurt zoiets..."



Remsporen

Arne Mende was volgens zijn vrienden altijd voorzichtig. Ook de verkeersdeskundige zegt dat het slachtoffer aan de juiste kant van de weg fietste. Op de plaats van het ongeluk geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Het is onduidelijk of de chauffeur te snel reed. Er waren alvast remsporen. Parketwoordvoerder Johan Lescrauwaet: "De chauffeur raakte de fietser vol op het achterwiel. De jongen werd daardoor op het voertuig gekatapulteerd en liep een zwaar hersentrauma op. Voorbijgangers vonden hem even later. Zij hebben de hulpdiensten gealarmeerd."



