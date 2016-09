Kris Peeters: "Wallonië moet terreinen Caterpillar kunnen recupereren"

Door: redactie

Prioritair na de aankondiging van de sluiting van Caterpillar in Gosselies is het voeren van een "zeer moeilijk en directe" discussie met de directies van het bedrijf. Dat zegt federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) vandaag in La Libre Belgique en La Dernière Heure. Hij roept op om "alternatieven te vragen" voor de sluiting, zoals de overdracht van de terreinen van de fabriek aan het Waals Gewest.

"We moeten de mogelijkheden tot terugbetaling van de subsidies en de fiscale voordelen kunnen onderzoeken in het geval van een sluiting. Dat is een oefening die we hebben gemaakt met Opel en Ford, en die we ook zullen maken voor Caterpillar", aldus Peeters, die herinnert aan het feit dat de Vlaamse regering de terreinen van Ford Genk heeft kunnen behouden.



Niet onmogelijk

Peeters voegt toe dat "elk geval verschillend is", maar dat het "niet onmogelijk is" dat Caterpillar zijn terreinen zal overdragen aan het Waals Gewest. De terugbetaling van de fiscale voordelen is echter "veel ingewikkelder, en zelfs onmogelijk", meent Peeters.



De minister van Werk verklaart nog dat hij bereid is om zijn ervaringen als onderhandelaar te delen met de Waalse minister-president Paul Magnette (PS).