9 op 10 rijden te snel in buurt van school

Agenten hebben ­vorig jaar liefst 53.374 chauffeurs betrapt die te snel door een zone 30 reden, of gemiddeld 147 per dag. ­Onderzoek wijst uit dat 90% te hard rijdt in de buurt van een school.

De observatie van het Vlaams Steunpunt Verkeersveiligheid en het BIVV is snoeihard. "We stellen vast dat de meeste ­snelheidsovertredingen worden begaan in schoolomgevingen. In Vlaanderen rijdt iets meer dan de helft van de bestuurders er meer dan 10 km/u te snel. Bijna 1 op de 20 rijdt zelfs meer dan 60 km/u", luidt het ­ontnuchterend.



Hoge aantallen

De Leuvense politierechter Kathleen ­Stinckens schrikt van de cijfers én het ­aantal processen-verbaal. "Dit zijn zeer hoge ­aantallen", zegt ze. "Ze tonen aan dat er nog steeds nood is aan een mentaliteits­wijziging. Maar ook aan meer aangepaste ­infrastructuur. Je hebt bijvoorbeeld ­scholen die aan een steenweg liggen, waar dan een zone 30 is gemaakt. Maar aan het wegbeeld kan je dat totaal niet zien. Vaak is enkel een klein zonebord aangebracht, dat bovendien niet wordt herhaald."



Draagvlak

Volgens Stinckens zou het beter zijn om op zulke plaatsen meer te werken met duidelijk op­lichtende variabele borden. "Het voordeel is dat je buiten de schooluren toelaat dat chauffeurs op dat stuk weg toch een beetje sneller kunnen rijden. Zo creëer je een groter draagvlak. Maar dit kan zeker niet overal. In heel wat dorpskernen is net een zone 30 ­ingevoerd omdat daar op álle tijdstippen van de dag een aanrijding met een zwakke weggebruiker mogelijk is. Op die plaatsen zou het misschien beter zijn om de snelheids­beperking te combineren met een weg­verspringing of -versmalling. Die doet ­bestuurders sowieso vertragen."



