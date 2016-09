Door: redactie

Je doet er goed aan je avondmaal te eten voor 7 uur 's avonds. "Dat is gezonder voor het hart", zeggen cardiologen. Hoe later je eet, hoe meer je lichaam zich moet inspannen terwijl je slaapt, en dat verhoogt de bloeddruk. Mensen eten 's avonds steeds later, onder meer omdat ze langer in de files staan.