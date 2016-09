Zoon van doodgeschoten zakenman: "Mijn vader deed louche zaken"

BJORN MAECKELBERGH

5/09/16 - 05u02

De zoon van zakenman Johan Verhaeghe, die op zijn oprit doodgeschoten werd, gelooft niet dat zijn aangehouden moeder Nina V. iets te maken heeft met de moord. "Ik heb haar bezocht in de gevangenis: ze is kapot. Ik snap niet waarom de speurders zich focussen op moeder", zegt Amaury (21).

Volgens de zoon vertelden de rechercheurs hem dat zijn vader in duistere zaakjes zat. "In zijn drogisterij ­verkocht mijn vader grote hoeveelheden zwavelzuur en aceton. Dat is illegaal. Hij bezocht blijkbaar ook elke dinsdag een Thaise prostituee, die hij had wijsgemaakt dat hij een nieuw leven met haar zou beginnen. Zijn dat niet eerder motieven voor moord? Mijn moeder had er alvast geen."



