Door: redactie

4/09/16 - 19u21 Bron: vtmnieuws.be

In Passendale is vroeg in de ochtend een 21-jarige fietser aangereden toen hij naar huis terugkeerde na een fuif van de jeugdbeweging. De bestuurder van de wagen pleegde daarna vluchtmisdrijf.