Jeugdwerker schrijft brief aan Jordy: "Sorry, sorry, sorry. Ik hoop dat je me kunt vergeven"

Door: redactie

4/09/16 - 17u59

Jordy Brouillard © rv.

De dood van de 19-jarige Jordy Brouillard, die afgelopen week stierf door ontbering in een tentje in de Gentse Blaarmeersen, beroert heel Vlaanderen. Maar meteen na zijn dood rezen er vragen over de jeugdwerking. Kon Jordy's dood vermeden worden? Een Gentse jeugdwerker schrijft vandaag in een open brief zijn verdriet van zich af: "Ik wil me verontschuldigen en hoop van ganser harte dat je me kunt vergeven", klinkt het.

"Je bent niet de eerste, noch de laatste, Jordy." Joost Bonte "Met lood in mijn schoenen, een bloedend hart en een bezwaard geweten schrijf ik je deze brief", zo vangt Joost Bonte, coördinator van straathoekwerk Oost-Vlaanderen zijn open brief aan. "Van bij de opstart van integrale jeugdhulp zit ik in al haar structuren, op elk niveau. We hebben er met velen talrijke uren - gespreid over vijftien jaar - in gestopt en we hebben gefaald, collectief. Sorry." Lees ook Moeder Jordy verdedigt zich: "Ik ben géén slechte moeder"

Systeem Bonte biedt niet alleen zijn excuses aan in de brief, hij haalt ook het volledige systeem door de mangel. "We blijven denken in sectoren, in eigen instellingen, binnen de decreten die ons aanbelangen maar zijn er niet in geslaagd om ons te organiseren rond de gekwetste vogeltjes. Ik heb mijn mond opengetrokken maar in plaats van te roepen heb ik gepiept. Sorry."



"Ik beloof je dat ik mijn uiterste best zal doen om paal en perk te stellen aan die scheef- en misgroei. Het eerste waar ik zal tegen moeten optornen is het 'systeem' dat - mijn broek af als het anders zou zijn - als weergaloos en onfeilbaar zal voorgesteld worden." "Ik heb op tafel getikt maar moest verdomme hard geklopt hebben. Sorry." Joost Bonte

"Niet hard genoeg op tafel geklopt" Bontes schuldgevoel keert telkens weer in de brief. Hij verwijt zichzelf niet hard genoeg op tafel geklopt te hebben. Telkens weer excuseert hij zich daarvoor. "Goeie zorg is de basis voor degelijke en adequate hulpverlening maar we hebben die weggeknipt. Het laat zich misschien iets te moeilijk meten en waarschijnlijk heeft men het daarom geliquideerd. Ik heb op tafel getikt maar moest verdomme hard geklopt hebben. Sorry."



"We hebben een heel merkwaardige invulling gegeven aan het begrip integraal. We hebben integraal nooit bekeken als het kind of de tiener in zijn totaliteit. Het mensje dat talenten en krachten heeft, dat droomt en verlangt, dat wil en kan, dat groeit en bloeit, dat weent en lacht, dat zoekt in het leven. Neen, we hebben ons gespecialiseerd in het stellen van diagnoses, het vaststellen van gebreken, het detecteren van tekorten om dan ons magazijn in te lopen, een wisselstuk te nemen, het in te pluggen in de overtuiging dat alles weer op wieltjes ging lopen. Mis. Ik heb me verzet maar verdomme bijlange niet genoeg. Sorry."