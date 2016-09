Door: redactie

In het provinciaal domein van Huizingen is vandaag de vierde editie van het Gordelfestival van start gegaan. De organisatoren, de vzw Vlaamse Rand, Sport Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant willen met het Gordelfestival het Vlaamse en groene karakter van de rand rond Brussel in de verf zetten. Dat gaat ieder jaar gepaard met heel wat politieke acties en boycotmaatregelen.